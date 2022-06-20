اخبار دوليه – السعودية ترفع تعليق سفر مواطنيها إلى عدد من الدول

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت السعودية تعليق سفر مواطنيها إلى عدد من الدول، بناء على متاعبة وضع فيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقررت وزارة الداخلية السعودية رفع تعليق سفر المواطنين إلى كل من إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند، وذلك بناء على متابعة الوضع الوبائي للجائحة، وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميا.

وفي مارس الماضي، رفعت المملكة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، من بينها إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد.