بنك البحرين الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع شركة السيارات الأوروبية «Euro Motors»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السيارات الأوروبية (Euro Motors) كجزء من منتج قروض السيارات. وأقيم حفل توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لشركة السيارات الأوروبية بتاريخ 6 يونيو 2022م بحضور كل من ديفيد مكجولدريك، وصباح عبداللطيف الزياني، ومحمد رئيس من بنك البحرين الوطني.

وفي سياق جهوده التي تستند على مركزية العملاء، يقوم بنك البحرين الوطني بتقديم عروض تصمم خصيصًا لمنتج قروض السيارات والتي تتمثل في حصول العملاء على تمويل لكل من السيارات الجديدة والمستعملة، خطة تمويل تصل إلى 7 سنوات دون الحاجة إلى دفعة مقدمة، اختيارية تحويل الراتب وموافقة سريعة وسلسلة، بالإضافة إلى تقديم أسعار تفضيلية دون احتساب الرسوم الإدارية للعملاء الراغبين في تملك السيارات الكهربائية والهايبرد، وذلك كجزء من توجهات بنك البحرين الوطني الهادفة لتعزيز ممارسات وركائز الاستدامة في أواسط المجتمع.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال صباح عبداللطيف الزياني، رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: «يستمر بنك البحرين الوطني في التعاون مع الجهات الرائدة في مجال السيارات بالمملكة لتقديم عروض مصممة خصيصاً لعملائنا كجزء من منتج تمويل السيارات. وعلى هذا النحو، نحن سعداء بالتعاون مع شركة السيارات الأوروبية لتقديم أفضل الخدمات لمساعدة عملائنا في اقتناء سياراتهم، ونتطلع إلى خلق مزيد من الفرص والتعاون مع شركة السيارات الأوروبية ذات العلامات التجارية الفاخرة».

من جانبه، قال ديفيد مكجولدريك، المدير العام لشركة السيارات الأوروبية: «نحن سعداء للشراكة مع بنك البحرين الوطني لتقديم عروض تمويل على مجموعة واسعة من السيارات ذات العلامة التجارية والمتوفرة حاليا في وكالتنا. نتطلع لتوسيع سبل التعاون مع بنك البحرين الوطني ليتمكن عملاء البنك من شراء سياراتهم المفضلة».

ويوفر حل تمويل السيارات من بنك البحرين الوطني للعملاء فرصة شراء سيارة أحلامهم بسهولة ويسر. ويواصل البنك بتقديم منتجاته التمويلية بعروض حصرية لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.