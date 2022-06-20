الداخلية: رفع تعليق سفر المواطنين إلى إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند

فلكية جدة : بداية فصل الصيف فلكيا غدا ترصد فلكية جدة غدا الثلاثاء، حدوث الانقلاب الصيفي عند الساعة 12:13 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون الشمس مباشرةً فوق مدار السرطان... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

5 مراحل لإنهاء إجراءات حجاج طريق مكة يواصل فريق مبادرة طريق مكة في مطار دكا، إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام، وذلك عبر عدد من الكوادر الوطنية، رجالًا ونساءً، على... بنغلاديش: أحمد الجهني بنغلاديش: أحمد الجهني 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

طباخ التمر يطل والحرارة تلامس الـ 50 مئوية توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني استمرار موجة الحر على معظم مناطق المملكة، وارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين «3» و «5» درجات... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

6 أشهر مهلة لإنهاء الدعاوى أمام الهيئات العمالية أمهلت هيئات تسوية الخلافات العمالية مدة 6 أشهر، لإنهاء جميع الدعاوى العمالية المقيدة لديها، على أن تحال بعد ذلك إلى المحاكم... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

أسعار الحبوب والاحتكار يهددان الزراعة حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 تحديًا تواجه القطاع الزراعي والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، من... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 21 ذو القعدة 1443 هـ 21 ذو القعدة 1443 هـ

الكادر النسائي حاضر ضمن المبادرة حضر الكادر النسائي في فريق مبادرة طريق مكة، وأسهم في المشاركة الفاعلة ضمن فريق المديرية العامة للجوازات في صالة المبادرة، ويعمل... بنغلاديش: سعد الحربي وبنغلاديش: أحمد الجهني بنغلاديش: سعد الحربي وبنغلاديش: أحمد الجهني 20 ذو القعدة 1443 هـ 20 ذو القعدة 1443 هـ

الترقيم والترميز ركيزتان في تسهيل إجراءات السفر تحظى أمتعة الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمسار خاص لهم عند حضورهم للصالة، وتسليمها قبل السفر، وذلك من خلال تحديد بيانات كل... بنغلاديش: أحمد الجهني وبنغلاديش: سعد الحربي بنغلاديش: أحمد الجهني وبنغلاديش: سعد الحربي 20 ذو القعدة 1443 هـ 20 ذو القعدة 1443 هـ

الذكاء الاصطناعي والروبوتات جديد حج هذا العام أكد مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد لـ«دوت الخليج» أن الجديد بأعمال موسم حج هذا العام الاعتماد على الذكاء... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 20 ذو القعدة 1443 هـ 20 ذو القعدة 1443 هـ

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