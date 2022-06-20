الارشيف / اخبار السعوديه

الداخلية: رفع تعليق سفر المواطنين إلى إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند

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فلكية جدة : بداية فصل الصيف فلكيا غدا

ترصد فلكية جدة غدا الثلاثاء، حدوث الانقلاب الصيفي عند الساعة 12:13 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون الشمس مباشرةً فوق مدار السرطان...

34896258bf.jpgجدة :دوت الخليج
91a6f654c6.jpg21 ذو القعدة 1443 هـ

5 مراحل لإنهاء إجراءات حجاج طريق مكة

يواصل فريق مبادرة طريق مكة في مطار دكا، إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام، وذلك عبر عدد من الكوادر الوطنية، رجالًا ونساءً، على...

icon-byline.pngبنغلاديش: أحمد الجهني
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

طباخ التمر يطل والحرارة تلامس الـ 50 مئوية

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني استمرار موجة الحر على معظم مناطق المملكة، وارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين «3» و «5» درجات...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

6 أشهر مهلة لإنهاء الدعاوى أمام الهيئات العمالية

أمهلت هيئات تسوية الخلافات العمالية مدة 6 أشهر، لإنهاء جميع الدعاوى العمالية المقيدة لديها، على أن تحال بعد ذلك إلى المحاكم...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

أسعار الحبوب والاحتكار يهددان الزراعة

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 تحديًا تواجه القطاع الزراعي والشركة للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، من...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png21 ذو القعدة 1443 هـ

الكادر النسائي حاضر ضمن المبادرة

حضر الكادر النسائي في فريق مبادرة طريق مكة، وأسهم في المشاركة الفاعلة ضمن فريق المديرية العامة للجوازات في صالة المبادرة، ويعمل...

icon-byline.pngبنغلاديش: سعد الحربي وبنغلاديش: أحمد الجهني
icon-clock.png20 ذو القعدة 1443 هـ

الترقيم والترميز ركيزتان في تسهيل إجراءات السفر

تحظى أمتعة الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمسار خاص لهم عند حضورهم للصالة، وتسليمها قبل السفر، وذلك من خلال تحديد بيانات كل...

icon-byline.pngبنغلاديش: أحمد الجهني وبنغلاديش: سعد الحربي
icon-clock.png20 ذو القعدة 1443 هـ

الذكاء الاصطناعي والروبوتات جديد حج هذا العام

  أكد مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد لـ«دوت الخليج» أن الجديد بأعمال موسم حج هذا العام الاعتماد على الذكاء...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png20 ذو القعدة 1443 هـ

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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