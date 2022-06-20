الداخلية: رفع تعليق سفر المواطنين إلى إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند

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فلكية جدة : بداية فصل الصيف فلكيا غدا
ترصد فلكية جدة غدا الثلاثاء، حدوث الانقلاب الصيفي عند الساعة 12:13 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون الشمس مباشرةً فوق مدار السرطان...
5 مراحل لإنهاء إجراءات حجاج طريق مكة
يواصل فريق مبادرة طريق مكة في مطار دكا، إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام، وذلك عبر عدد من الكوادر الوطنية، رجالًا ونساءً، على...
طباخ التمر يطل والحرارة تلامس الـ 50 مئوية
توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني استمرار موجة الحر على معظم مناطق المملكة، وارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين «3» و «5» درجات...
6 أشهر مهلة لإنهاء الدعاوى أمام الهيئات العمالية
أمهلت هيئات تسوية الخلافات العمالية مدة 6 أشهر، لإنهاء جميع الدعاوى العمالية المقيدة لديها، على أن تحال بعد ذلك إلى المحاكم...
أسعار الحبوب والاحتكار يهددان الزراعة
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 تحديًا تواجه القطاع الزراعي والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، من...
الكادر النسائي حاضر ضمن المبادرة
حضر الكادر النسائي في فريق مبادرة طريق مكة، وأسهم في المشاركة الفاعلة ضمن فريق المديرية العامة للجوازات في صالة المبادرة، ويعمل...
الترقيم والترميز ركيزتان في تسهيل إجراءات السفر
تحظى أمتعة الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمسار خاص لهم عند حضورهم للصالة، وتسليمها قبل السفر، وذلك من خلال تحديد بيانات كل...
الذكاء الاصطناعي والروبوتات جديد حج هذا العام
أكد مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد لـ«دوت الخليج» أن الجديد بأعمال موسم حج هذا العام الاعتماد على الذكاء...
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