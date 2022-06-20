تسجيل أول إصابة بـ«جدري القرود» في لبنان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود في لبنان.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليًا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية مشيرة إلى أنها تتابع المخالطين المقربين.

وأشار البيان إلى أن مرض جدري القرود ينتج من فيروس ينتقل إلى الإنسان، إما من الحيوان إلى الإنسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة كالقوارض أو القرود في البلدان المستوطن فيها الفيروس في بعض الدول الإفريقية كنيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينشاسا، والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى، أو من إنسان إلى إنسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ، والعلاقات الجنسية أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة لا سيما ملاءات الأسرة.

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ونصحت الوزارة المواطنين باتخاذ إجراءات الوقاية كالتزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول التي يستوطن فيها المرض، وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية.

واختتمت بيانها بأنه لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بالخط الساخن 1787.