محمد بن مسعود - الدمام - التقى نائب جلالة الملك ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الوزراء، ووجه للبدء في ورش العمل من أجل تحديد الأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – نائب جلالة الملك المعظم يوجه للبدء في ورش العمل لتحديد الأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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