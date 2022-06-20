محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أتاحت منصة “أجير” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد والمنشآت والشركات والمؤسسات الموجودة في سوق العمل بالمملكة، التي تعمل في مختلف القطاعات إمكانية استعراض الفرص الوظيفية المتاحة عبر المنصة ورفع السير الذاتية للقوى العاملة، من الراغبين بإعارة خدماتهم والعمل لدى منشآت الطوافة والإعاشة وغيرها من المنشآت والمؤسسات المشاركة في موسم الحج بمنطقة مكة المكرمة.
ودعت المنصة جميع المنشآت والمؤسسات التي تعمل في القطاعات التالية: قطاع الإعاشة، التموين، النظافة والشغيل والصيانة، إلى المشاركة في رفع السير الذاتية للقوى العاملة المُراد إعارتها للمنشآت المشاركة في موسم الحج عبر الموقع الإلكتروني لمنصة “أجير”: Ajeer.com.sa.
وأعلنت المنصة في وقت سابق عن إتاحتها لخدمة “أجير الحج” التي تُمكن الراغبين من المواطنين والمقيمين بالعمل في موسم الحج من استخراج تصريح العمل.
أخبار قد تهمك
يُذكر أن هذه الخدمة المتاحة عبر منصة “أجير” تسهم في إدارة وتنظيم العمل بموسم الحج، وتغطية احتياجات المنشآت المشاركة في الموسم من خلال عرض الفرص الوظيفية والاستفادة من خدمات القوى العاملة المتوفرة داخل أسواق المملكة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.
كانت هذه تفاصيل خبر منصة “أجير” تتيح للراغبين بالعمل في موسم الحج إرسال سيرهم الذاتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.