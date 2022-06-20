منصة “أجير” تتيح للراغبين بالعمل في موسم الحج إرسال سيرهم الذاتية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أتاحت منصة “أجير” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد والمنشآت والشركات والمؤسسات الموجودة في سوق العمل بالمملكة، التي تعمل في مختلف القطاعات إمكانية استعراض الفرص الوظيفية المتاحة عبر المنصة ورفع السير الذاتية للقوى العاملة، من الراغبين بإعارة خدماتهم والعمل لدى منشآت الطوافة والإعاشة وغيرها من المنشآت والمؤسسات المشاركة في موسم الحج بمنطقة مكة المكرمة.

ودعت المنصة جميع المنشآت والمؤسسات التي تعمل في القطاعات التالية: قطاع الإعاشة، التموين، النظافة والشغيل والصيانة، إلى المشاركة في رفع السير الذاتية للقوى العاملة المُراد إعارتها للمنشآت المشاركة في موسم الحج عبر الموقع الإلكتروني لمنصة “أجير”: Ajeer.com.sa.

وأعلنت المنصة في وقت سابق عن إتاحتها لخدمة “أجير الحج” التي تُمكن الراغبين من المواطنين والمقيمين بالعمل في موسم الحج من استخراج تصريح العمل.

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يُذكر أن هذه الخدمة المتاحة عبر منصة “أجير” تسهم في إدارة وتنظيم العمل بموسم الحج، وتغطية احتياجات المنشآت المشاركة في الموسم من خلال عرض الفرص الوظيفية والاستفادة من خدمات القوى العاملة المتوفرة داخل أسواق المملكة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.