اخبار دوليه – قصف على أوديسا.. وموسكو «دمرنا محطة طائرات مسيرة»

محمد بن مسعود - الدمام - فيما يتواصل القتال شرق أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ «أونيكس» مطار أرتسيز في منطقة أوديسا ودمرت مراكز تحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية أن القوات المسلحة الروسية قامت بقصف مطار أرتسيز بمقاطعة أوديسا بصاروخ عالي الدقة من طراز «أونيكس» ودمرت محطة لتوجيه طائرات «بيرقدار» المسيرة.

كما أشار إلى أن مقاتلات ومروحيات الجيش الروسي دمرت 47 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد، ما أسفر عن تدمير عتاد عسكري في مناطق فيسيولوي، وبريفوليي، وبوغو روديتشنوي بجمهورية دونيتسك الانفصالية، ومنصة إطلاق صواريخ «بوك-إم 1» في منطقة سيفيرسكا.

وتابع كوناشينكوف قائلاً: «قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرة «ميغ-29» تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما أسقطت 9 طائرات مسيرة في مقاطعة خاركوف، ودونيتسك، ولوغانسك، ومقاطعة خيرسون».

السيطرة الكاملة على دونباس

يشار إلى أن القوات الروسية تحاول بسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس الشرقية، التي كان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون على أجزاء منها قبل العملية العسكرية في 24 فبراير.

وتعد مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية أحد الأهداف الرئيسية لهجوم موسكو في شرق أوكرانيا. وقالت روسيا يوم الأحد إنها استولت على قرية ميتيولكين الواقعة على الأطراف، وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس أن العديد من المقاتلين الأوكرانيين استسلموا هناك.

فيما قال الجيش الأوكراني إن روسيا حققت «نجاحاً جزئياً» في المنطقة.