سمو الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب بن سدحان الحربي، الذي قدم لسموه تقريراً عن أعمال الدفاع المدني خلال الفترة الماضية.
وأكد سموه على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية لدرء المخاطر قبل وقوعها، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الدفاع المدني لحفظ الأرواح والممتلكات، والذين أثبتوا أنهم على قدرٍ كبيرٍ من المسؤولية ويعملون بإحترافيةٍ عالية لحفظ الأرواح والممتلكات.
من جانبه، استعرض اللواء الحربي إنجازات مديرية الدفاع المدني بالشرقية التي شملت خدماتها بالمنطقة والمراكز والخدمات والمشاريع المستحدثة، وعرض لمؤشرات الحوادث الواقعة بالمنطقة خلال فترة التقرير وتحليل مسبباتها التي يبنى عليها إعداد الدراسات للإجراءات الوقائية المستهدفة، وتحليل المخاطر بالمنطقة وفقاً للمعايير المعتمدة بالمديرية العامة للدفاع المدني تحقيقاً لهدف تحسين مستوى الجاهزية للتعامل مع الحوادث والحالات الطارئة.
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كما قدَم عرضاً لإجراءات الارتقاء بجودة خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف ومنها التمارين النوعية وتنفيذ فرضيات بالمنشآت الهامة والمشاركة في المناسبات الهامة والموسمية، وأعمال مستهدفات تعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق بالمديرية ومنها تخفيض إيجار المباني المستأجرة، ورفع مستوى السلامة العامة من خلال أعمال الكشف الوقائي للتأكد من توفر اشتراطات السلامة ومنح تراخيص السلامة وتلقي البلاغات عن طريق تطبيقات السلامة، إضافةً إلى عرضٍ للأعمال التوعوية المنفذة خلال فترة التقرير ومنها إعداد مواد إعلامية، والمشاركة في أنشطةٍ توعوية ولقاءاتٍ تليفزيونية تحقيقاً لهدف تعزيز وعي المجتمع ضد المخاطر.
وكرّم سمو أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء عدداً من قيادات الدفاع المدني المتميزين وهم مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الخبر العميد راشد العتيبي، ومدير الإدارة العامة للعمليات العميد الدكتور جمال القحطاني، ومدير الإدارة العامة للتميز المؤسسي العميد فيصل الشهري، ومدير الإدارة العامة للسلامة العقيد ابراهيم بن سلطان.
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