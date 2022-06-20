شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يستقبل أسرة الطفل وجدي النسي بعد نجاح زراعة القوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، الطفل وجدي فضل النسي، الذي أجرى عملية زراعة القوقعة في الأذنيين بمستشفى الملك خالد بنجران وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وهنأ سموه، الطفل وذويه بنجاح العملية، مقدماً شكره للكادر الطبي بالمستشفى، مؤكداً أن القطاع الصحي يحظى برعايةٍ ودعمٍ سخيٍ من القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

بدوره عبَر والد الطفل فضل النسي عن شكره لأمير منطقة نجران لاطمئنانه على صحة ابنه.