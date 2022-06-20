مدير فرع البيئة بمكة يتفقد محاجر مطار الملك عبدالعزيز بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، اليوم، صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والوقوف على سير العمل في محاجر المطار.

وشملت الجولة التفقدية محجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، الذي يتم من خلاله فحص الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها والإرساليات النباتية بعد تحويلها من الجمارك، من أجل التأكد من سلامة الإرساليات من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود وفق نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ولائحته التنفيذية بالمملكة، وذلك للمنع والحد من تسرب الأمراض الوبائية والمعدية والآفات النباتية من الخارج.

وأكد مدير عام الفرع أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به المحاجر وسعيها للعمل على توفير خدماتها كافة للمستفيدين، والعمل على الرقي والتطوير والجودة في أعمال المحاجر.