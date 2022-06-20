أمانة جدة: 10 أيام على انتهاء المهلة المحددة لتسوير الأراضي الفضاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
أعادت أمانة محافظة جدة التذكير بقرب موعد انتهاء المدة الزمنية التي تلزم بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية في مرحلته الأولى.
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المتبقي من المهلة 10 أيام، والتي تنتهي اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
وحددت أمانة جدة، الأماكن المطلوب تسوير الأراضي الفضاء بها، ومنها، الأراضي الواقعة على طرق: الملك عبدالعزيز والأندلس، والأمير ماجد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز.
وشملت كذلك الأراضي الواقعة على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق المدينة المنورة، وطريق الملك عبدالله بن عبد العزيز، بالإضافة إلى شوارع، الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والسلام، وحراء، وصاري، وفلسطين.
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