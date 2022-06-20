الرئيس الأوكراني: تصعيد روسي للهجمات هذا الأسبوع ونحن جاهزون

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن تصعّد موسكو من هجماتها هذا الأسبوع استكمالًا لحملتها للسيطرة على شرق البلاد، فيما يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيدعمون مسعى كييف للانضمام إلى التكتل.

وقال زيلينسكي، في خطابه مساء الأحد: علينا أن نتوقع أن تكثف روسيا أنشطتها العدائية هذا الأسبوع.. نحن نستعد. نحن جاهزون.

كانت أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد 4 أيام من وصول القوات الروسية عبر حدودها في فبراير، وأوصت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة بأن تحصل أوكرانيا على وضع المرشح.

ومن المقرر أن يبحث زعماء الاتحاد المؤلف من 27 دولة الطلب في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع الموافقة على طلب أوكرانيا، وقد تستغرق العملية سنوات عديدة قبل اكتمالها.

وتتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لشهرها الرابع على التوالي، مع غياب أي أفق لحلول سياسية في المدى القريب، فيما ألمح مسؤولون أمريكيون ومن حلف شمال الأطلسي «ناتو» إلى إمكانية استمرار الحرب لسنوات طويلة. أخبار قد تهمك

وفي هذا الصدد، قال السكرتير العام لحلف «ناتو»، ينس ستولتنبرج، في تصريحات صادمة، إنه سيكون على العالم الاستعداد لحرب طويلة تستمر لسنوات في أوكرانيا، مكررًا التأكيد على حاجة كييف إلى الدعم مع استمرار العمليات الروسية.

وفي حوار مع جريدة «بيلد» الألمانية، نُشر اليوم الأحد، قال ستولتنبرج: «علينا الاستعداد لحقيقة استمرار الحرب لسنوات. يجب ألا نتخلى عن دعم أوكرانيا، حتى وإن ارتفعت التكاليف، ليس فقط للدعم العسكري، مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. لكن هذا لا يُقارن بالثمن الذي يدفعه الأوكرانيون يوميًّا من حياتهم».