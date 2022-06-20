معرض المدينة المنورة للكتاب ينظم ندوتين في خامس أيامه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

ينظم معرض المدينة المنورة للكتاب الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مبادرة “معارض الكتاب” برنامجه الثقافي اليوم, ندوتين حواريتين عن أدباء المدينة المنورة رواداً ورحالة مروا بها، إلى جانب جلسة حوارية وورش عمل وفعالية على مسرح الطفل, وذلك على المسرح الرئيسي بمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وسيتحدث في الندوة الحوارية الأول “رواد الحركة الأدبية في المدينة” الكاتب محمد القشعمي ورئيس النادي الأدبي بالمدينة المنورة سابقا الدكتور عبدالله عسيلان والندوة الثانية “المدينة المنورة في كتابات الرحالة” للدكتور عبدالعزيز الحيدري والدكتور عبدالله حامد, إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان “حديث الكتاب”، في حين ورش العمل ستكون عن الكتابة ثنائية الاتجاه والمتحدث الصغير والكتابة الإبداعية وارسم قصتك.

ويواصل المعرض استقبال زوّاره يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى 11 مساءً – باستثناء يوم الجمعة من 2 مساءً إلى 11 مساءً ، يُقدم للزوار أكثر من 60 ألف عنوان في مختلف ميادين الأدب والعلم والمعرفة ويثري ذائقتهم بأكثر من 80 فعالية ضمن برنامجه الثقافي.