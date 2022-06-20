اخبار الخليج – الدفاع المدني يتمكن من أخلاء منزلين و إخماد حريق اندلع في 3 سيارات بمنطقة الحجيات بالرفاع

محمد بن مسعود - الدمام - ‮«‬الداخلية‮»‬‭: ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬يدفع‭ ‬بـ4‭ ‬آلية‭ ‬و16‭ ‬ضابطاً‭ ‬وفرداً‭ ‬ويتمكن‭ ‬من‭ ‬أخلاء‭ ‬منزلين‭ ‬و‭ ‬إخماد‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬سيارات‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحجيات‭ ‬بالرفاع،‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تباشر‭ ‬إجراءاتها‭ ‬لمعرفة‭ ‬اسباب‭ ‬الحريق‭.‬

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