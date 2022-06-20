تنبيه عاجل من سفارة المملكة في بلجيكا

محمد بن مسعود - الدمام - وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة في بلجيكا عبر موقع «تويتر»: «تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج تنبيه المواطنين الكرام من عمليات الاحتيال التي تروج لها بعض الشركات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وذلك بهدف بيع السيارات والبضائع وشحنها إلى المملكة». وأضاف: «ذلك من خلال استخدام عناوين وهواتف في مملكة بلجيكا والذي أدى إلى وقوع بعض المواطنين ضحية لهذه العمليات الوهمية، وتحويل أموال لحسابات بنكية دولية غير معروفة». وتابع: «تأمل السفارة من المواطنين الكرام الحذر من تلك العمليات الوهمية كما تأمل السفارة من المواطنين الكرام عدم التردد بالتواصل مع السفارة عبر الجوال +32474740000، أو البريد الإلكتروني[email protected]».

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