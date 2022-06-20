محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، عن توافر وظيفة “مُنسق اداري” لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض.
وأشارت الهيئة إلى أن الوظيفة الشاغرة تشمل مُنسق إداري، مشترطة أن يكون المتقدم حاصل درجة بكالوريوس أو دبلوم عالي.
وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم لديه خبرة سنة كحد أدنى في نفس المجال، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.
وأوضحت أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/11/27هـ الموافق 2022/06/26م.
من هنا
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة السعودية للمهندسين توفر وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.