الهيئة السعودية للمهندسين توفر وظائف شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، عن توافر وظيفة “مُنسق اداري” لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض.

وأشارت الهيئة إلى أن الوظيفة الشاغرة تشمل مُنسق إداري، مشترطة أن يكون المتقدم حاصل درجة بكالوريوس أو دبلوم عالي.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم لديه خبرة سنة كحد أدنى في نفس المجال، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/11/27هـ الموافق 2022/06/26م.

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