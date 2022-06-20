جمعية التوطين الهندسي توفر فرص تدريبية لحديثي التخرج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت جمعية التوطين الهندسي بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض عن فرص تدريبية تستهدف حديثي التخرج من جميع التخصصات الهندسية. وأوضحت الجمعية أن فرص التدريب المتاحة في التخصصات الآتية: – هندسة كهربائية.

– هندسة مدنية.

– هندسة صناعية.

– هندسة ميكانيكية، وغيرهم وأفادت بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي: هنــــــــــا أخبار قد تهمك

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