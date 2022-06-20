مدينة الحجاج بأبو عجرم تواصل استقبال حجاج بيت الله الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

تواصل مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم بمنطقة الجوف استقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث استقبلت الليلة الماضية ما يقارب 1300 من الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر من جمهورية العراق الشقيقة يمثلون الدفعة الثانية.

‏ وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بدر الشمري ‏أن ‏المدينة استقبلت الحجاج القادمين من جمهورية العراق الشقيقة وسط منظومة خدمات متكاملة ‏وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وفرق تطوعية ورعاية صحية فائقة ومراكز تسوق مجهزة لهذا الغرض وعربات تنقل لكبار السن ومقررات مبيت لضيوف بيت الله الحرام.