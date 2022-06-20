كوريا الجنوبية تسجل 3,538 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت كوريا الجنوبية 3,538 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما رفع حصيلة الإصابات إلى 18,280,090. وأبلغت البلاد أيضا عن 10 حالات وفاة إضافية جراء الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 24,451 حالة.

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