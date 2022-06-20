محمد بن مسعود - الدمام - كان ينام ووزنه “80 كجم” وبعد استيقاظه يجد نفسه 70 كجم .. مواطن “سعودي” يروي معاناته من مرض نادر تسبب في نومه 6 أشهر متواصلة ؟ !

كشف المواطن صادق المروحن، تفاصيل معاناته من مرض النوم القهري، منذ عام 2005 م، وذلك في مقابلة مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية».

وأوضح: “منذ صغري وحتى فترة قريبة لم أكن أعرف ما هي طبيعة مرضي بالضبط، وكنت أرى نفسي مختلفاً عن الآخرين في الطفولة والمراهقة، وأشوف نفسي غير طبيعي وكان ينظر إليّ على أني شخص يحب النوم باليومين والثلاثة”.

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وأضاف: “عملت في العديد من الأماكن، منها 5 بنوك و 5شركات تأمين وفي القطاع الحكومي عملت في مجالين، وتم الاستغناء عن خدماتي لهذا السبب، وفي عام 2005 استحكم فيّ المرض ، وذهبت إلى كل التخصصات وأجريت كل الفحوصات وما عندي أمراض وراثية أو مشاكل”.

وتابع: “في 2004 طبيب شك إني عندي مشكلة في الساعة البيولوجية ومن هنا بدأت الانتباه إلى مشكلة النوم القهري، و في 2006 انهرت تماماً انفصلت من العمل ويأست، وأنام لمدة 5 أيام و6 أيام وأسبوع متواصل بلا انقطاع، وكنت أنام وزني 80 كيلو استيقظ وزني 70 كيلو، وكنت أنام أثناء القيادة وتعرضت لحادثين”.