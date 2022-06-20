رئيس الاتحادِ الآسيوي يهنئ الأخضر الأولمبي بفوزه بكأس آسيا تحت 23 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

هَنَّأَ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة المنتخبَ السعودي الأولمبي بمناسبة فوزه ببطولة كأس آسيا ( تحت 23 عامًا )،التي اختتمت منافساتُها مساء اليوم في العاصمة الأوزبكية بمباراة نهائية كسبها الأخضر الأولمبي بـ 2 – 0 على نظيره الأوزبكي، وبعد ثلاثة أسابيع من التنافس الكروي المثير بين 16 منتخبًا آسيويًّا.

وعدَّ معاليه هذا الإنجازَ تأكيدًا لمكانة كرة القدم السعودية واستمرار تألقها قاريًّا، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يأتي انعكاسًا لجهود القيادة الرياضية في المملكة في رعاية وإعداد المنتخب، وترجمةً لعطاء أفراده على امتداد مراحل البطولة وصولاً إلى التتويج باللقب.

ونَوَّهَ رئيسُ الاتحاد الآسيوي بالمستوى الفني الكبير والجيد الذي ظهر به المنتخبُ السعودي خلال المباراة النهائية بصفة خاصة،وما سبقها من المباريات التي لعبها خلال مسيرته في البطولة عموماً، مؤكدًا أنَّ الأخضرَ الأولمبي نجحَ في عكس صورة فنية فذَّة لمستوى الكرة السعودية التي طالما كانت متميزةً طوال تاريخها.

ولفتَ معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الانتباهَ إلى المواهب الشابة التي برزت في هذا الحدث القاري الكروي، متطلعًا إلى أن تمثلَ واجهةَ المستقبل المشرق لكرة القدم الآسيوية، ومهيبًا بالاتحادات الرياضية الأهلية في القارة الآسيوية، بمواصلة رعاية تلك المواهب؛لتشكل رفدًا قويًّا لمنتخباتها الوطنية في مختلف المناسبات والمنافسات في المستقبل قاريًّا ودوليًّا.