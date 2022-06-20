الحج: آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة.. الخميس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات كشفت وزارة الحج والعمرة عن آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة تزامناً مع قرب حلول موسم حج 1443هـ. وقالت وزارة الحج والعمرة: إنه تسهيلاً للحجاج القادمين سيكون آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة هو 24 ذو القعدة. وأشارت إلى أنه ستتم إتاحتها مرة أخرى بتاريخ 20 ذو الحجة؛ بعد انتهاء موسم الحج. أخبار قد تهمك

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