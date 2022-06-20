المملكة تفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
فازت المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا والباسيفيك لدورة جديدة تستمر لأربع سنوات، وذلك في الانتخابات التي جرت بالمقر الرئيس للاتحاد بالعاصمة السويسرية جينيف، ضمن أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للاتحاد الدولي.
ونجحت الهيئة في الفوز بالعضوية بعدما جمعت أغلب أصوات مندوبي الدول الأعضاء, فيما فاز الرئيس الحالي للاتحاد فرانشيسكو روكا بالرئاسة لدورة جديدة تمتدّ لأربع سنوات.
ورفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى بهذه المناسبة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، مؤكداً أن ذلك يجسد المكانة الدولية للمملكة العربية السعودية، خاصةً في مجالات العمل الإنساني والإغاثي, والدور الكبير الذي تؤديه في خدمة الإنسانية؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأوضح العويسي -الذي يرأس وفد الهيئة المشارك في أعمال الجمعية العامة بجينيف حالياً- أن هيئة الهلال الأحمر السعودي حرصت دوماً على أن تكون عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر أياً كان موقعها، مشيراً إلى أن هذا الفوز يعينها على أداء رسالتها السامية ويدفعها لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لتخفيف معاناة البشرية ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج في مختلف بلدان العالم، دون أي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها المملكة بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا والباسيفيك، حيث الخليج 365 أن فازت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمقعد ذاته لمدة أربع سنوات في الانتخابات التي جرت بمدينة سيدني بأستراليا في نوفمبر عام 2013م، بأغلب أصوات أعضاء الجمعية العامة.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- الحج: آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة.. الخميس
- من أسواق القمح للطاقة… واشنطن تايمز: لروسيا أوراقًا أخرى للتأثير على الاقتصاد العالمي
- «الداخلية الإماراتية» تحذر من رسائل مشبوهة تحمل شعارات جهات حكومية
- فنانون عالميون يحييون «أوبرا» الرياض
- نصائح اغلى من الذهب لتقليل فاتورة الكهرباء: ثلاثة اجهزة تستنزف الكهرباء بعد اطفائها بدون علمك- تعرف عليها؟
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.