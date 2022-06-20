فنانون عالميون يحييون «أوبرا» الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

انطلقَتْ أمس الأمسيةُ الغنائيةُ الأولى من مهرجان «الأوبرا الدولي» الذي تُنَظِّمُهُ وزارةُ الثقافةِ خلال المدة من 18 إلى 20 يونيو، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد الرياض، وأحيتها الفنانة الأوبرالية السعودية سوسن البهيتي، والفنان الأوبرالي المالطي جوزيف كاليها.

وتَجَّلَتْ البهيتي بمجموعة من الأعمال الأوبرالية الشهيرة، كمقطوعة «Habanera» التي كتبها الموسيقي جورج بيزيه عام 1875، وكذلك معزوفة «أو ميو بابينو كارو»، كما أطربت الجمهورَ عبر قطع موسيقية عريقة من أوبرا «شمشمون ودليلة». واسترجعت ذكرى المؤلف الموسيقي الشهير موزارت من خلال أوبرا «زواج فيغارو»، مختتمة بأغنية من موسيقى الفيلم الإيطالي الشهير «سينما باراديسو».

وقَدَّمَ كاليها أعمالاً موسيقيةً أصيلةً، كمقطوعة للمؤلف الموسيقي الروسي سبيندياريان، عقبها مقطوعة «Risvegliati, amore» و «Two songs for my kids» إضافة لأوبرا «Valse triste» للموسيقي جان سيبيليوس الذي ألفها عام 1904، وأشجت الفرقة الألمانية المعروفة «berlin kammerphilharmonie» أحاسيسَ الجمهور، من خلال مقطوعات موسيقية مميزة، كمعزوفة «لفصول الأربعة» للموسيقار فيفالدي، ومقطوعة «Cavalleria rusticana». وأسدلت الستار على الأمسية بمقطوعة «Pavane» و «Hungarian Dance».