محمد بن مسعود - الدمام - نصائح اغلى من الذهب لتقليل فاتورة الكهرباء: ثلاثة اجهزة تستنزف الكهرباء بعد اطفائها بدون علمك- تعرف عليها؟

فاتورة الكهرباء العالية أصبحت تمثل عبئا كبيرا على كاهل الأسر . خاصة مع عدم معرفة الكثير من النصائح حول تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية.

كيف يتم تخفيض فاتورة الكهرباء وما هى الأجهزة التي تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها؟. مثلء الأجهزة التي تعمل من خلال الفيشة» مثل المراوح والخلاطات» احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة والذى سيعمل على تخفيف فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

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نصائح لتخفيف فاتورة الكهرباء

1- احذر من ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك : استمرار الفيشة ف مقبس الكهرباء بدون جہاز الحمول یجعله يستہلك طاقة کہربائية مہدرة «وهو ما يسمى وضع الاستعداد» لذا يفضل فصل الجہاز من الكہرباء بشكل كامل .

2- تجنب وضع الاستعداد للكمبيوتر و اللاب توب یستہلك طاقة کہربائیة مہدرة: بالرغم من غلق جہاز الكمبيوتر أو اللاب توب» إلا أنه يستهلك طاقة کہربائیة مہدرة “وهو ما يسمی وضع الاستعداد”» لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل . 3- احذر الأجهزة ذات التايمر مثل اليكروويف: وأشار الجہاز ق وقت سابق» إلى أن تقييم أي جہاز من حیث استہلاك الکرباء يعتمد على عاملين» سحب الجہاز من الوات وعدد ساعات تشغيل الجہاز فإن هناك مميزات عديدة للميكرويف تساعدك ي خفض قيمة فاتورة الكهرباء وهي کالاتي:

– متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بین 0 وات وحق 1700 وات أي آنه يسحب من 1 کیلو وات وحق 1.7 کياو وات» وهي قدرة سحب متوسطة بين الأجهزة فلا تعتبر عالية مثل الأفران الكهربائيةء ولا هي قليلة السحب.

– یتمیز الیکروویف أن فترة استخدامه دقائق قليلة والتسخين فيه يتم بسرعة. ما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة» وسيكون السحب والاستہلاك من الكہرباء قليلا.

حيل ذكية لتخفيض فاتورة الكهرباء

1. قم بإيقاف تشغيل مكيف الہواء عند عدم الحاجة إليه لتقليل فاتورة الكهرباء يمكن أن يؤدي إيقاف تشغیل مکیف الہواء و تعديل درجةء إلى توفیر كبیر ق فاتورة الكهرباء. # الصيف» يجب ضبط منظم الحرارة على ما لا يقل عن 78 درجة فہرنہايت إلى 180درجة فہرنہايت. لكل درجة يتم رفع درجة الحرارة فیہاء یمکن توفیر 4 إلى 8> من تكاليف التبريد.

2. استخدم ترموستات قابل للبرمجة لتقليل فاتورة الكهرباء منظم الحرارة القابل للبرمجة هو أداة موفرة للكهرباء بشكل كبير. يسمح لك ببرمجة الساعات التي تحتاج إلى التشغيل وتحديد الأوقات ال تحتاج إلى إيقاف التكييف على سبيل المثال خلال تلك الأوقات. ستقوم بضبط درجة حرارة منزلك وفقًا لذلك. هذه الطريقة يمكنها خفض فواتير الكهرباء بنسبة 20⁄. 3. تحقق من عزل شامل للمنزل لتخفيض فاتورة الكهرباء يحدث تسرب الهواء عندما يدخل, الهواء من الخارج ويخرج الهواء الكيف من منزلك من خلال الشقوق والفتحات. على الرغم من أنك قد لا تلاحظ ذلك إلا آن هذا يجعل تہوية منزلك أكثر صعوبة وتكلفة. يعد تقليل تدفق الہواء المتسرب من وإلى منزلك طريقة فعالة من حيث التكلفة لخفض سعر التبريد وزيادة وظائف نظام تكييف الهواء لديك. يمكنك التأكد من إطارات الأبواب والنوافذ لخفض فاتورة الكهرباء.

4. استخدم الكهرباء ي غير ساعات الذروة إذا كنت تخطط لاستخدام الأجهزة الكهربائية مثل الغسالة والمجفف وتكييف الہواء وأجہزة الكمبيوتر, أو أجهزة التلفزيون» فحاول القيام بذلك خلال ساعات الذروة. تتقاضى الشركات الكهربائية رسومًا أقل مقابل الطاقة المستہلكة خلال ساعات الذروة» مما سيقلل فاتورة الكهرباء.

لذلك يُنصح بالانتظار حق بعد الساعة 6 مساءً للطہي أو غسل الملابس أو غسل الأطباق في الأيام القادمة تزيد فيہا درجة الحرارة عن 40 درجة.

5. استخدم المصابيح الموفرة للطاقة تعد مصابيح الفلورسنت الدمجة ‎(CFL) ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) أكثر كفاءة من المصابيح المتوهجة التقليدية لأنها تستخدم طاقة أقل وبالتالى سيُقال فاتورة الكهرباء.