دفعة ثلاثية قوية للهلال قبل مواجهة الفتح في دوري المحترفين السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تلقى فريق الكرة الأول بنادي الهلال دفعة قوية قبل مواجهة الفتح في منافسات دوري المحترفين السعودي، يوم الخميس المقبل في إطار الجولة الـ29 للمسابقة.

وأدى لاعبو الهلال التدريبات الجماعية للفريق داخل مقر النادي اليوم الأحد، تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.

كما شارك الثلاثي سلمان الفرج وجانج هيون سو ومحمد البريك في التدريبات الجماعية للزعيم اليوم الأحد، بعد غيابهم عن التدريبات مؤخرًا.

وأدى ماثيوس بيريرا برنامجه التأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية