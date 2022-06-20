5 مراحل لإنهاء إجراءات حجاج طريق مكة - #عاجل

01 أخذ الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن، المستفيدين من المبادرة والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والمتطلبات الوقائية لهم، والحصول على تأشيرة الحج.
02 إصدار بطاقة صعود الطائرة، وفرز وترميز الأمتعة من خلال تسجيلها باسم صاحبها في محطة الإقلاع.
03 إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة، في الصالة المخصصة للمبادرة من فريق عمل الجوازات، قبل الإقلاع من مطارات بلدانهم، وصعود الطائرة، للتوجه إلى محطة الوصول في جدة والمدينة المنورة.
04 وصول ضيوف الرحمن إلى الصالة المخصصة للمبادرة في المملكة، ونقلهم إلى مقار سكنهم مباشرة.
05 تسلم أمتعتهم في مقار سكنهم مباشرة، دون الحاجة إلى انتظارها في محطات الوصول.
وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات وزارة الداخلية، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهي أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتنفذ للعام الرابع، وتهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية، لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة، من خلال إنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدًءا من إصدار التأشيرة إلكترونًيا وأخذ الخصائص الحيوية، ومروًرا بإنهاء إجراءات الجوازات، في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات، لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
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