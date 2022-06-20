طباخ التمر يطل والحرارة تلامس الـ 50 مئوية - #عاجل

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني استمرار موجة الحر على معظم مناطق المملكة، وارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين «3» و «5» درجات مئوية، اعتبارا من اليوم، ويكون واضحا نهاية الأسبوع، مبينا أن اليوم هو بداية موسم طباخ اللون أو طباخ التمر الذي يحول التمر من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر.

وأوضح الحصيني أن الموجة ستستمر عدة أيام، وأن هذا الحر مهم لنضج التمر، ومثل هذه الموجات الحارة متوقعة على فترات خلال فصل الصيف وتعتبر اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة.

جمرة القيظ

وقال الحصيني لـ«دوت الخليج» إن اليوم الإثنين الـ21 من ذي القعدة حسب التقويم يوافق 20 يونيو الجاري أول أيام التويبع، يظهر فيه نجم الدبران وأيامه «13» يوما، مضيفا أنه ‏النجم الثاني من نجوم فصل الصيف، فيه حر الانصراف، تقول العرب: لا حر إلا بعد الانصراف. وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب، وفيه الانقلاب الصيفي. وفيه أطول نهار وأقصر ليل. ينتهي فيه قصر الليل ويتوقف «3» أيام ثم يأخذ في الزيادة. وينعدم فيه ظل الزوال. وفي الغالب تشتد فيه حرارة الجو وتجف الغدران. فيه طباخ اللون ويتلون طلع النخيل من الأخضر إلى اللون الأحمر أو الأصفر حسب نوع النخلة. والتويبع يشهد زراعة الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير. ويحمد فيه أكل البقول، ويستعمل فيه كل بارد رطب.

يذكر أن طباخ اللون يدعى أيضا بطباخ الرطب أو بمسميات مشابهة مثل طباخ التمر، وصباغ اللون، و القدحة أو جمرة القيظ ويقال (إذا طلع المرزم فامل المحزم) كناية عن نضج التمر وبداية الخراف. ويستمر طباخ الرطب حتى نهاية شهر أغسطس.

أشعة الشمس

من جهته، نبه موقع طقس السعودية من موجة حر شديدة خلال الأيام المقبلة حيث تتأثر معظم المناطق في شرق ووسط السعودية بشكل لافت بتأثيرات موجة حارة يزداد تأثيرها على المنطقة خلال الأيام المقبلة، وترتفع درجات الحرارة في الإحساء وحفر الباطن لتكون بين 48 - 50 درجة مئوية، في حين يتوقع أن تكون درجات الحرارة في الدمام نحو 47 درجة مئوية.

ونبه الموقع من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة والعصر، مشددا على ضرورة تجنب بذل المجهود تحت أشعة الشمس خلال فترة هذه الموجة الحارة، تفاديا للإصابة بضربات الشمس، وعدم المجازفة بترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، لما يشكله من خطورة على حياتهم في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأضاف أنه ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي في المدينة المنورة اليوم وغدا، ويسود طقس شديد الحرارة ومرهق، مع درجات حرارة تكون بين 46 و 47 درجة مئوية.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة تسميات المناخية الدكتور عبدالله المسند أنه من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، تمتد حتى مرتفعات الطائف، وأن تنشط رياح البوارح وربما تحيد عن مسرحها المعتاد (الشرقية) لتؤثر على الوسطى.

درجات حرارة

مكة المكرمة

43°

المدينة المنورة

46°

جدة

37°

الرياض

44°

الأحساء

47°

الطائف

36°

الدمام

43°

تبوك

43°

حفر الباطن

47°

الطائف

36°

القريات

40°

القصيم

44°

أبها

29°

الشفا

44°

جازان

37°