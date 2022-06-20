جامعة الإمام تعلن توفر وظائف بمعهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توفر وظائف شاغرة، بمعهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية، بدوام كامل أو جزئي بنظام التعاقد للتخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

مُ​​صمم جرافيك​​​:

الإلمام ببرامج التصميم مثل Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.

خبرة 3 سنوات.

مُصمم موشن جرافيك:

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الإلمام ببرامج التصميم مثل Adobe After Effect .

خبرة 3 سنوات.

مسوّق رقمي:

درجة البكالوريوس في تخصص (تسويق، إدارة أعمال) أو تخصصات ذات الصلة.

إجادة التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي ومنصات التسويق الالكتروني الأخرى.

خبرة على الأقل سنة.

صانع محتوى:

إجادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

إجادة التعامل مع محررات النصوص مثل MS Word.

خبرة على الأقل سنة.

مدير مالي:

درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، الإدارة أعمال) أو تخصصات ذات الصلة.

إجادة التعامل مع البرامج المالية.

خبرة 5 سنوات.

مُدرب معتمد:

شهادة مُدرب معتمد خبرة لا تقل عن سنتين.

مُستشار مالي:

إجادة التعامل مع البرامج المالية والتجارية.

خبرة 7 سنوات.

مُستشار إداري:

إجادة التعامل مع البرامج التجارية خبرة لا تقل عن سنتين.

مُستشار تقني:

درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات) أو تخصصات ذات الصلة.

خبرة سنتين.

شهادة إدارة مشاريع.

يفضّل شهادة TOGAF/ITIL.

الإلمام بمنهجيات نضج المؤسسات NORA.

مُستشار تعليمي:

خبرة في تطوير البرامج التعليمية لا تقل عن 5 سنوات.

متخصص في إدارة الفعاليات:

خبرة 5 سنوات في إدارة الفعاليات.

طريقة التقديم:

التقديم مُتاح بدءا من تاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).