انطلاق الحملة الرقابية الشاملة على مراكز الخدمة ومحطات الوقود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، إطلاق الحملة الرقابية الشاملة على مراكز الخدمة ومحطات الوقود.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تحت إشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، تم إطلاق الحملة الرقابية الشاملة على مراكز الخدمة ومحطات الوقود”.

وتشمل الحملة الرقابية “زيارة أكثر من 320 محطة، وتستمر بزيارات دورية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات ورفع جودة الخدمات المقدمة”