شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية لـ اليوم: لا إلغاء لتأشيرات السعوديين وندرس تخفيف الإجراءات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر بالمفوضية الأوروبية لـ "اليوم"، عن دراسة لاتخاذ تدابير لتخفيف الأعباء عن طالبي التأشيرات من السعوديين، وذلك بالتوازي مع العمل على نظام يعفي جميع مواطني دول الخليج من التأشيرات.

وأوضح، ردا على ما تم إعلانه عن وجود نظام تأشيرات جديد للمواطنين، أنه سيتعين على طالبي التأشيرات السعوديين تقديم عدد أقل من المستندات الداعمة مع طلبات التأشيرة الخاصة بهم، يسهل الحصول على التأشيرات المتعددة، مع صلاحية أطول مدة بصورة تدريجية، مضيفا: خلال هذا الوقت، يمكن لمواطني المملكة السفر إلى الاتحاد الأوروبي عدة مرات، وفق رغبتهم ودون أي إجراءات إضافية للحصول على تأشيرة، لفترة طويلة.

اقتراح الإعفاء

وأوضح المصدر، أن ذلك يأتي بعد اقتراح الإعفاء من التأشيرة لمواطني قطر والكويت المقدم من المفوضية الأوروبية إلى المجلس والبرلمان الأوروبي في 27 أبريل 2022، ووفقا لما ورد في الاتصال المشترك «شراكة إستراتيجية مع الخليج» بتاريخ 18 مايو 2022، بأن الخليج منطقة مجاورة ديناميكية وبوابة مهمة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إضافة إلى أن وضع منطقة الخليج له نتائج مباشرة على الاتحاد، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه الكثير ليقدمه لشركائه الخليجيين، وهو يحرص على شراكة إستراتيجية مع دول مجلس التعاون، وكذلك زيادة التجارة والاستثمار.

مجلس التعاون

وقال المصدر إن المفوضية الأوروبية ستشارك في المناقشات التقنية مع دول مجلس التعاون، للسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، واستيفاء معايير الإعفاء بموجب لائحة التأشيرات.

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