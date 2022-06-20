شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة الحياة» في مؤتمر الشباب السعودي للاستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أمس، في افتتاح المؤتمر السنوي الأول للشباب السعودي للاستدامة والمقام في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول تحت عنوان «الازدهار معا»، بمشاركة متخصصين من المملكة ومختلف دول العالم.

وتحدث المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية في مركز برنامج جودة الحياة مشعل الرشيد، ونائبة رئيس برنامج تنمية القدرات البشرية، د. بدور الريس، خلال مشاركتهما في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي جاءت بعنوان «قيادة التغيير نحو رؤية المملكة 2030» عن الأهمية التي توليها رؤية المملكة 2030 إلى الاستدامة من خلال برنامجي جودة الحياة وتنمية القدرات البشرية.

وأشار الرشيد إلى المفاهيم المتعددة للاستدامة وأولويتها في عالم اليوم، مبينا أن الاستدامة لها تجليات متعددة ولكل مجال معاييره وضوابطه للاستدامة، ويمكن فهم الاستدامة بصورة عامة بوصفها «المحافظة على كوكب الأرض واستدامة موارده» الأمر الذي تراعيه رؤية المملكة 2030 في كل مبادراتها ومشاريعها.

وتطرق إلى الاستدامة في مبادرات ومشاريع برنامج جودة الحياة، من خلال رؤية متكاملة تتمحور حول الاستدامة إن كان في القدرات البشرية من خلال التدريب والتأهيل، أو الاستدامة المالية من خلال تمكين القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات في قطاعات جودة الحياة المختلفة، أو بتحفيز المشاركة وتفاعل الجمهور مع قطاعات برنامج جودة الحياة المختلفة لدعم ممارسة أنماط الحياة الصحية.