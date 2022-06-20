شكرا لقرائتكم خبر عن 58 ألف جلسة غسيل كلوي بمستشفيات نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت مراكز ووحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات صحة نجران خدماتها لـ 5186 مستفيدا، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى للعام 2022م.

وأوضحت صحة نجران أن عدد جلسات الغسيل الدموي بلغ 58044 جلسة، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي البريتوني 98 جلسة، وذلك من خلال 4 مراكز شملت مركز الأمير سلطان بمستشفى الملك خالد، ومركز الغسيل الكلوي بمستشفى شرورة العام، ومركز الغسيل الكلوي بمستشفى حبونا العام، ومركز الغسيل الكلوي ديافارم بمستشفى نجران العام الجديد، إضافة إلى 3 وحدات شملت وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ثار العام، ووحدة الغسيل الكلوي بمستشفى يدمة العام، ووحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بدر الجنوب العام.