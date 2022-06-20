شكرا لقرائتكم خبر عن 830 ريالا للأضحية البربري و1880 للنعيمي بـ «بر الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت جمعية البر بالأحساء الأسعار الموحدة لأضاحي العام الجاري 1443هـ، بـ 830 ريالا للأضحية البربري، و1400 ريال للأضحية السواكني، و1880 ريالا لـ «النعيمي البلدي»، وذلك من أجل التيسير على موكليها، باختيار السعر والنوع الذي يرغبون فيه علما بأن جميع أوزان الأضاحي بعد الذبح لن تقل عن 24 كيلو جراما.

وأوضحت الجمعية أنه يمكن للموكلين الراغبين في تأدية الشعيرة حجز أضحيتهم عن طريق متجر البر الإلكتروني، أو عن طريق زيارة أحد المراكز التابعة للجمعية، أو عن طريق زيارة مكتب خدمات المتبرعين بشارع الجامعة، مشيرة إلى فتح نقاط عديدة للدفع تمكن الموكل من شراء أضحيته من خلال جواله وبخطوات يسيرة.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد البوسيف، أن الجمعية عقدت العديد من الاجتماعات خلال الشهر الماضي برئاسة مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين نائب المشرف العام على مشروع الأضاحي د. عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين وعضوية مدير إدارة المالية والموارد البشرية عبدالعزيز الحزيمي وعدد من مديري المراكز التابعة للجمعية، تخللتها مناقشة العديد من المقترحات، واستبيان رضا المستفيدين الذي أطلقته الجمعية مع بداية مشروع العام الماضي، التي من شأنها أن تصب في نجاح المشروع.

من جهته، بيّن أمين عام الجمعية م. صالح آل عبدالقادر أن الجمعية تبذل جهودا نوعية في مشروع الأضاحي منذ سنوات طويلة، وذلك يعود بعد فضل الله إلى الدور الكبير للعاملين في المشروع من مشرفين وموظفين ومتطوعين، حيث يقوم فريق العمل بتوزيع كميات اللحوم من خلال السيارات المبردة، بعدالة وبحسب حجم الأسرة المستفيدة.

وأكد أن الجمعية حققت نجاحا كبيرا في الموسم الماضي من مشروع الأضاحي إذ نفذت 4133 أضحية، وحقق مركز الفيصلية المرتبة الأولى في عدد الأضاحي المنفذة 727 أضحية.

وأهابت الجمعية بالراغبين في أداء شعيرة الأضحية، سرعة توكيل الجمعية قبل نفاد الكمية المحددة من الأضاحي، التي تم اختيارها بعناية، والتحقق من مطابقتها للمواصفات الشرعية المجزية، من خلال فريق مختص بالجمعية، سيعمل كذلك على معاينتها مرة أخرى قبل ذبحها.