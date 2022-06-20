شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توصي ببرمجيات حديثة لتطوير التعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 400 معلم ومعلمة، في دراسة بحثية، حول التعاطي مع منصة «مدرستي» خلال مرحلة التعليم عن بُعد التي فرضتها جائحة كورونا ، نفذها رئيس قسم الإدارة المدرسية بالإدارة العامة لتعليم محافظة الأحساء د. مسلم الدوسري، وشملت مديري ومديرات مدارس المحافظة.

وأوصت الدراسة التي حملت عنوان: دور الإدارة المدرسية نحو التعلم عن بُعد «منصة مدرستي الإلكترونية»، واستطلع خلالها آراء المعلمين بمدارس التعليم العام في المحافظة، بضرورة التقييم المستمر للارتقاء بمنظومة التعلم عن بُعد من خلال البحوث المسحية، وكذلك أهمية التحسين المستمر لجميع جوانب منظومة التعلم عن بُعد بالمملكة، وضرورة توفير أجهزة الحاسب وملحقاتها والبرمجيات الحديثة اللازمة للتعليم الإلكتروني.

واستهدفت الدراسة، التعرف على دور الإدارة المدرسية «مديرين، ووكلاء»، نحو تطبيق تكنولوجيا التعليم الإلكتروني بمدارس التعليم العام من وجهة نظر المعلمين في المحافظة، في ظل جائحة كورونا بهدف الوقوف على المستوى الفعلي للممارسات الفنية والإدارية التي تقوم بها الإدارة المدرسية لدعم اتخاذ القرار في المجال التربوي والتحسين المستمر لضمان كفاءة هذه المنظومة. وتناولت الدراسة المسحية محاور تمثلت في: دور الإدارة المدرسية في دعم ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني، ودور الإدارة المدرسية في ممارسة التخطيط الإستراتيجي، ودور الإدارة المدرسية في تحقيق الاحتياجات التدريبية للمعلمين، ودور الإدارة المدرسية بالنسبة لجاهزية البنية التقنية التحتية.

وبحسب الباحث د. مسلم، فإن الدراسة التي طبّقت على جميع المراحل «الابتدائي، والمتوسط والثانوي»، واتبعت المنهج الوصفي التحليلي هدفت إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم عن بُعد، واستمرار التحسين في معايير المنصة وأدواتها، والوقوف على مدى قدرة الإدارة المدرسية على الاستجابة السريعة للتحسن، وكذلك دعم اتخاذ القرار في المجال التربوي من خلال التحسين المستمر لضمان كفاءة المنظومة.