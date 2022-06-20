شكرا لقرائتكم خبر عن 5715 جولة تحرر 438 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، 5715 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 438 مخالفة، لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات بالأسواق والمتاجر المختلفة. وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك استمرار تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة. ودعت إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز 940 لمعالجتها.