شكرا لقرائتكم خبر عن أشجار الظل تزين شوارع النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية