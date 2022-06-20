شكرا لقرائتكم خبر عن أشجار الظل تزين شوارع النعيرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية النعيرية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال زراعة أشجار الظل والزينة بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية للأحياء، ضمن مشاركة البلدية في مبادرة «السعودية الخضراء»؛ لرفع مستوى جودة الحياة وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة. على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري.