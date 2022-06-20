شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محاور لتطوير خدمات القبول والتسجيل بـ «نظام الفصول الثلاثة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله آل مريح، أن العمادة عمِلت بشكل دؤوب ومكثف على التخطيط لأفضل الممارسات التنفيذية والتشغيلية التي تضمن تطبيق عملية التحول تقنيًا بمنتهى السلاسة مع بداية العام الجامعي 1444هـ، وذلك مع إقرار خطة التحول من نظام الفصلين الدراسيين إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة، من خلال تطوير منظومة القبول والتسجيل، ورفع مستوى كفاءة خدماته بأفضل الممارسات الفنية والتقنية.

وأضاف: اعتمدنا على تطوير أربعة جوانب رئيسية، بما يحقق أهداف وتطلعات الرؤى الداخلية والوطنية في التحول، أولها الخطط الدراسية، وبُذلت جهود حثيثة في ترجمة خطط التحول المعتمدة في الجامعة فنيًا وتقنيًا على نظام سجلات الطلاب «نظام القبول والتسجيل بالجامعة»، بدءًا بتحويل الخطط الدراسية الحالية من خلال توزيع المقررات الدراسية في نظام الفصلين على الثلاثة فصول، ليقل عدد المقررات في كل فصل من الفصول الثلاثة عنها في نظام الفصلين مع الحفاظ على عدد سنوات الدراسة وعدد المقررات بشكل مجمل.

وأوضح أن ثاني الجوانب، الحقوق الأكاديمية المكتسبة للطالب، إذ تتم معالجة الوحدات الدراسية اللازمة للتخرج من نظام الفصلين الدراسيين لنظام الفصول الدراسية الثلاثة وفق ما ورد في خارطة الطريق لتطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الصادرة عن وزارة التعليم مع المراعاة في عدم زيادة أي وحدات إضافية لمتطلبات التخرج على الطلاب المقيدين.

وأشار إلى أن ثالث الجوانب، الخدمات الإلكترونية، وأن العمادة عملت على تطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية للقبول والتسجيل في نظام سجلات الطلاب بما يتوافق مع نظام الفصول الثلاثة وبما يفي باحتياجات الطالب، وتشمل على سبيل العد لا الحصر خدمات القبول والتسجيل والتحويل والزيارة والتحضير الإلكتروني والقيود والتعليمات والمواعيد الأكاديمية والمكافآت الطلابية وأتمتة الطلبات الأكاديمية ذات العلاقة بالقبول والتسجيل والتخريج وخدمات ما بعد التخرج.

وتابع: تشمل الجوانب كذلك، الوعي والتواصل الاجتماعي، فعملية التحول تتطلب توعية الطلبة بأهم الإجراءات والتبعات المتعلقة بالتحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وهذا ما جعل عمادة القبول والتسجيل تسعى من خلال مبادرة وعي والأدلة المنشورة عبر الشؤون الأكاديمية في الكليات وعمادة القبول والتسجيل وكذلك القنوات الرسمية المتاحة ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالعمادة والكليات إلى تهيئتهم بالشكل المناسب للعمل بنظام ثلاثة فصول دراسية.