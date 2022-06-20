شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 4 كم.. إنجاز طبقة الأساس على طريق «الدمام - الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، من كشط الأسفلت على طريق «الدمام - الجبيل»، في اتجاه الدمام، وتنفيذ طبقة الأساس الأسفلتي بطول 4 كيلو مترات، من أصل 29 كيلو مترا، وذلك ضمن أعمال التوسعة والإصلاح التي يتم تنفيذها على الطريق لأربعة مسارات لكل اتجاه «المرحلة الثانية».

ويواصل الفرع أعمال الصيانة الوقائية على إصلاح طريق «الدمام - الرياض»، بطول 46 كيلو مترا، وانتهى من إصلاح الطريق بطول 28 كيلو مترا، مع تنفيذ الدهانات، والعمل مستمر.

وأنجز فرع النقل إصلاح نصف طريق الأمير محمد بن فهد بطول 5 كيلو مترات، وذلك من تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين إلى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، وذلك استمرارا لأعمال الصيانة، التي يتم تنفيذها على طرق المنطقة.

وكان الفرع قد انتهى من أعمال الصيانة من تقاطع طريق «بقيق - الميناء»، بطول 4 كيلو مترات في اتجاه جسر الملك فهد، ضمن جهود الوزارة المستمرة في رفع مستوى الطريق، والارتقاء بالخدمات المقدمة لمستخدميه.

وانتهى الفرع من تنفيذ التقاطع السادس «تقاطع كلية المعلمين»، الواقع على الضلع الجنوبي من طريق الأحساء الدائري، وفتح الحركة عليه بشكل كلي.