شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلع على خطة تحول الصحة ودور «القابضة» في رعاية المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على عرضٍ، عن خطة التحول في الصحة، ودور صحة الشرقية الإشرافي والرقابي، بالإضافة إلى دور شركة الصحة القابضة، الذي يتمثل في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين، بعد صدور الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة، والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، وذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي.

من ناحيته، سلم د. العريفي رئيس المؤتمر 33 للجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية، درعًا تكريمية وتذكارية لسمو أمير المنطقة الشرقية، لمؤتمر جراحة المسالك البولية، بحضور رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. رياض الموسى.

ورفع د. العريفي الشكر لسموه الكريم على رعايته الكريمة للمؤتمر الذي نظمته الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية بالخبر؛ لمناقشة أهم المستجدات في عالم جراحة المسالك البولية وزراعة الكلى وصحة الرجل، بمشاركة عدد من المتحدثين المحليين والدوليين، مثمنا لسموه دعمه الدائم للنشاطات واللقاءات العلمية بالمنطقة.

وقدم د. العريفي لسموه التقرير الختامي لحملة «صحتك في رمضان»، التي دشنها سموه في شهر رمضان الماضي، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام، التي استهدفت توعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالعادات والأساليب الصحية خلال شهر رمضان، وتجهيز الجسم بطريقة صحية للاستعداد لفترة الصيام بالشكل السليم.