شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ترحيل المقررات على مكاتب التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت إدارة المستودعات، التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، في عمليات ترحيل المقررات الدراسية للعام الجديد 1444هـ على مكاتب التعليم بمدن ومحافظات المنطقة، التي بدورها تعمل وفق خطة مرسومة لإيصالها للمدارس التابعة لها، وتسليمها بأيدي الطلبة لضمان بداية عام دراسي جاد وحافل بالإنجازات وفقًا لما خُطط له.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى وقوف مدير عام التعليم بالمنطقة د. سامي العتيبي، مبكرًا على جاهزية برنامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1444هـ بتعليم المنطقة انطلاقًا من الوقوف على استلام المشاريع المدرسية المعتمدة، وصولًا للوقوف على أعمال التشغيل والصيانة والترميم والموجهة لمدارس المنطقة ومحافظاتها وما تتضمنه من أعمال تتعلق بعمليات التأهيل والتكييف والنظافة وصيانة المكيفات، وأعمال الدهان والكهرباء إلى جانب متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية، وتوفير طفايات الحريق وأجهزة الكشف عن الدخان والإنذار وصولًا للتجهيزات المدرسية.