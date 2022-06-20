شكرا لقرائتكم خبر عن تأصيل المنهج الوسطي لدى منسوبي «الأمر بالمعروف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الدرس الشهري من كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية -رحمه الله-، ألقاه مدير عام الفرع الشيخ فهد الثبيتي، وذلك ضمن برامج الأمن الفكري، التي تعنى بها الرئاسة العامة عناية تامة، لتعزيز جانب الأمن الفكري فيما يحفظ أمن هذا الوطن ومقدراته، وحضر اللقاء مديرو الإدارات والوحدات ورؤساء الأقسام.

وأوضح الثبيتي أن هذه الدروس الشهرية تأتي ضمن توجيهات ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، لتأصيل المنهج الوسطي، وتعزيز الأمن الفكري لدى منسوبي الرئاسة العامة، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر «حفظهم الله».