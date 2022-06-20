شكرا لقرائتكم خبر عن توفير أدوات الأمن والسلامة بـ«حافلات النقل التعليمي».. و200 ريال للتسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفّرت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، أدوات الأمن والسلامة داخل حافلات النقل التعليمي، التي تتضمن حساسات أمامية وخلفية، وشاشة وكاميرا عند الرجوع للخلف، وزر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة لإطفاء المحرك حتى يتم تشييك الحافلة والتأكد من خلوها من الطلاب، إضافةً إلى توفير مقاعد منفصلة لكل طالب، مع حزام الأمان، وتم تزويدها بذراع السلامة في الحافلة.

وأشارت إلى تزويد كل حافلة بحقائب الإسعافات الأولية، وطفايات حريق، ووجود علامة قف في جانب الحافلة، كذلك تم تزويد الحافلات بنظام التتبع GPS إلى جانب تهيئة السائقين بالتدريب على اتباع إرشادات الأنظمة المرورية ومعايير الأمن والسلامة.

من ناحيته، دعا المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، كافة أولياء الأمور الراغبين بتسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1444هـ، بالدخول على حساباتهم في نظام «نور» بدءًا باختيار أيقونة النقل المدرسي، ثم تحديد المستفيد من الخدمة، وصولًا لتعبئة بيانات الطالب ليتسنى بعد ذلك للمدرسة إلى جانب شركة تطوير، والمتعهد الناقل «حافل» بالوقوف على الطلب ودراسته حسب الاشتراطات المنظمة لذلك. يُذكر أن أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي 200 ريال لعام دراسي كامل، فضلًا عن إعفاء الطلاب والطالبات من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة من أجور التسجيل.