شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مرشد لحافلات ضيوف الرحمن بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جنَّد مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة أكثر من 600 مرشد، مدربين ومؤهلين لتقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن في موسم الحج بالعاصمة المقدسة.

وأوضح مدير عام المكتب عبدالله سندي أن المكتب دعم المرشدين بأجهزة لوحية ذكية تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة والتي تستخدم في رحلة إيصال حافلة الحجاج لحظة الوصول للمحطات الخارجية، وحتى إيصالها لمقر السكن بآلية ذكية تضمن إيصال الحافلة في الوقت الزمني المحدد.

وأشار إلى أن رحلة المرشد تبدأ عند وصول الحافلة واستلام بياناتها ومن ثم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بها في دقائق معدودة حسب حالة الذروة داخل المحطات، واستلام «إثبات المغادرة» والانطلاق بعد ذلك لمقر سكن الحجيج على مسار الرحلة الإلكتروني.