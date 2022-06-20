شكرا لقرائتكم خبر عن صحن المطاف للحجاج فقط.. إطلاق أكبر خطة تشغيلية للحرمين بعد الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم حج العام الجاري 1443هـ؛ والتي تتضمن 10 محاور رئيسة، وتشمل الخطة تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمصليات التوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية وتوسعة الملك فهد -رحمه الله- وتوفير 3 ملايين عبوة زمزم يوميا، و25 ألف حافظة للماء موزعة بالمسجد الحرام، وتخصيص صحن المطاف للحجاج فقط، إضافة إلى مصليات بقبو المطاف والدورين الأول والأرضي لأداء سنة الطواف، و144 بوابة لدخول المصلين، بينما جرى تخصيص أبواب الملك عبدالعزيز والملك فهد، رحمهما الله، و«السلام» للحجاج والمعتمرين، إضافة لتوفير 1800 عربة كهربائية متاحة للحجز مسبقا عبر تطبيق تنقل، و500 كادر هندسي للإشراف على المنظومة الهندسية والتشغيلية على مدار الساعة.

3 ملايين عبوة زمزم يوميا.. و25 ألف حافظة بالمسجد الحرام

تخصيص مصليات بالقبو والدورين الأول والأرضي لسنة الطواف

وبين الرئيس العام في الملتقى الإعلامي بحضور وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، ومدير الأمن العام الفريق أول محمد البسامي، أمس، أنه ستجري ترجمة خدمات الرئاسة ودروسها العلمية ومحاضراتها التوجيهية، إلى 10 لغات حية، إضافة إلى استهداف 400 ألف ساعة تطوعية خلال موسم الحج بمشيئة الله عز وجل، في 10 مجالات مختلفة، إلى جانب توفير بيئة مثالية في تقديم الخدمات لمختلف أنواع الإعاقة، إذ جرى تجهيز المصليات ودورات المياه والمسارات بكامل التجهيزات لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن من ذوي الإعاقة.

وأكد أن خطة الرئاسة تتم متابعتها لحظيا، لضمان أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي من خلال مصفوفة المؤشرات، على مدار الساعة، لمعالجة الملاحظات وتعزيز الإيجابيات، إلى جانب إعداد الرئاسة مواد إعلامية متخصصة، بالتعاون مع وزارة الإعلام، لإبراز جهود المملكة، وتوعية القاصدين.

تمكين القاصدين

وقال إن موسم حج هذا العام، يأتي بعد موسمين استثنائيين في كل شيء، في نجاحها الباهر، وحسن تنظيمها، وتمكين الإنسان من أداء المناسك، مع تهيئة الأجواء التعبدية الصحية المثالية، لتضرب المملكة أروع الأمثلة في حسن إدارة الجوائح والأزمات، وتسطر بحروف من نور في جبين التاريخ قصة نجاح مبهرة ستروى للأجيال، مؤكدا أن الرئاسة أعدت حزمة متنوعة من الخدمات في مختلف المجالات التي تعنى بتمكين القاصدين، وتيسير مناسكهم، وإثراء تجربتهم.

التقنيات الحديثة

وأشار فضيلته إلى إدخال التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية والأنظمة الملاحية والروبوتات الآلية ومصاحف برايل الإلكترونية لتمكين القاصدين وتسهيل أداء مناسكهم، ولذلك تطلق الرئاسة العديد من التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية التي تسهم -بإذن الله عز وجل- في التسهيل على القاصدين وإثراء تجربتهم. إذ تجاوز عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية للرئاسة 160 مليونا.

تعقيم المسجد الحرامكما أشار إلى تعقيم المسجد الحرام كاملا بمرافقه الداخلية والخارجية 10 مرات يوميا، وتوفير ما يتجاوز 1800 عربة كهربائية، يمكن حجزها مسبقا عبر تطبيق «تنقل» لضمان سهولة الحركة وانسيابيتها في المطاف المخصص للعربات والمسعى، إضافة إلى استكمال الرئاسة صيانة منظومتها التشغيلية والكهربائية لضمان جودتها خلال موسم الحج، في أنظمة التبريد والأنظمة الصوتية، وأنظمة الإنارة وأنظمة الاتصالات.

وذكر أن الرئاسة أتاحت لأبناء وبنات المملكة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال التطوع، إذ تستهدف الرئاسة في خطتها إتاحة ما يتجاوز 400 ألف ساعة تطوعية خلال موسم الحج بمشئية الله عز وجل، في 10 مجالات مختلفة تعنى بخدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى تجهيز بيئة في غاية المثالية بتقديم الخدمات لمختلف أنواع الإعاقة.

الإنسان أولا

ومن جانبه قال وزير الحج والعمرة: نعود هذا العام بالتدرج في زيادة الأعداد بتوجيهات القيادة -أيدها الله- والتي تضع صحة الإنسان أولا، رافعا الشكر إلى الرئاسة وعلى رأسها الرئيس العام على كل ما يبذل من جهود في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

فيما أكد مدير الأمن العام دعم كل توجهات الرئاسة في خدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأشار إلى جاهزية الأمن لخدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع الرئاسة، مؤكدا تعزيز الشراكة في خدمة ضيوف الرحمن.

أبواب الملك عبدالعزيز والملك فهد والسلام للحجاج والمعتمرين

400 ألف ساعة تطوعية بـ 10 مجالات.. وبيئة مثالية لذوي الإعاقة