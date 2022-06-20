شكرا لقرائتكم خبر عن فسح 560 ألف رأس من الأغنام بميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فسحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكثر من 560000 رأس من الماشية، عبر ميناء جدة الإسلامي، فيما يتوقع وصول ما يزيد على 800 ألف رأس من الأغنام خلال الأسبوعين القادمين، وذلك ضمن خطتها لتغطية طلب السوق المحلي للمواشي خلال موسم الحج للعام الحالي.

وأوضحت الوزارة أن فسوح الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي «أضاحي» بلغ 77866 رأسا من الماشية، مشيرة إلى الكشف الظاهري والفحص المخبري؛ للتأكد من سلامة جميع الإرساليات.

وفي سياق متصل، بدأت 7 فِرَق في منافذ العاصمة المقدسة، العمل بكوادر متخصصة، على مدار الساعة؛ لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.