شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جاهزية التنبؤ بمعلومات الطقس في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت اللجنة العليا لأعمال موسم الحج بالمركز الوطني للأرصاد، خلال اجتماعها أمس، برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز د. أيمن غلام، استعدادات المركز وجاهزيته لتقديم المعلومات الأرصادية، ومتابعة حالة الطقس، والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

واطلع الرئيس التنفيذي على خطط وجاهزية مقرات المركز بالمشاعر المقدسة، مشددا على أهمية تكثيف استعداد المركز وجهوده وطاقاته البشرية والتقنية، بهدف تقديم أدق المعلومات الأرصادية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأضح د. غلام أن المركز سيعمل وفق خطة تنفيذية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة.