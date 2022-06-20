محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تداول على “تويتر” مشهدا عجيبا، حيث تنتشر الأسماك على الأرض في مياه ضحلة جدا، وذلك بعد يوم مطير في الصين.
ويظهر في الفيديو المتداول على نطاق واسع، كمية من الأسماك الحية ومجموعات من الناس تحاول صيدها ووضعها في أوعية بكل سهولة.
ولم يحتاج السكان أي أدوات لصيد الأسماك، فالأسماك بطبيعة الحال موجودة قريبة وتلعب أمامهم، لا تحتاج إلا أن يمد أحدهم يده ليصطادها.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد يوم مطير.. صيد الأسماك من شوارع الصين بدون عناء (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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