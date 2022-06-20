أكثر من نصف الشركات المدرجة أسهمها تسجل أدنى سعر سنوي

وأغلقت أسهم 194 شركة على انخفاض، فيما ارتفعت أسهم 12 شركة فقط، وحافظت أسهم 6 شركات على مستوياتها دون تغيير.
ووفقاً للرصد، فإن هناك 69 شركة انخفضت أسهمها بأكثر من 5% بنهاية تداولاتها أمس، وأغلق المؤشر عند مستوى 11.299 نقطة، فاقداً نحو 525 نقطة بنسبة تراجع 4.44%.
وفقدت الشركات التي سجلت أدنى قاع سنوي لها نحو 44.71 مليار ريال من قيمتها السوقية في جلسة واحدة.
وسجلت الشركات التالية أدنى قاع تاريخي لها خلال تداولاتها «أنابيب الشرق، أميانتيت، الدواء، النهدي، تنمية، دار المعدات، أملاك، سهل، النايفات، ميدغلف، بن داوود».
فيما سجلت الشركات التالية أدنى سعر سنوي لها بما فيها الشركات التي سجلت أدنى سعر تاريخي: «المصافي، البحري، تكوين، أسلاك، اليمامة للحديد، أنابيب السعودية، أنابيب الشرق، سابك، التصنيع، جبسكو، زجاج، فيبكو، أنابيب، معدنية، الزامل، المجموعة السعودية، ينساب، المتقدمة، كيان، أسمنت حائل، أسمنت نجران، أسمنت المدينة، أسمنت الشمالية، أسمنت أم القرى، الواحة، الكثيري، أسمنت السعودية، أسمنت الجنوبية، أسمنت ينبع، أسمنت تبوك، بوان، الصناعات الكهربائية، الخزف السعودي، أميانتيت، البابطين، الفخارية، مسك، العمران، صدر، طباعة وتغليف، سيسكو، الخدمات الأرضية، سابتكو، نسيج، صدق، العبداللطيف، لازوردي، الأصيل، فتيحي، سيرا، مجموعة الحكير، دور، الخليج للتدريب، هرفي، ريدان، تهامة، شاكر، ساكو، باعظيم، أبو معطي، الحكير، العثيم، المزرعة، أنعام، بن داوود، الدواء، النهدي، تنمية، حلواني، جاكو، تبوك الزراعية، الأسماك، الشرقية للتنمية، الجوف، جازادكو، أيان، الكيميائية، السعودي الألماني، دار المعدات، الدوائية، الراجحي، أملاك، سهل، متطورة، سناد، النايفات، الباحة، التعاونية، جزيرة تكافل، ملاذ، ميدغلف، أليانز، ولاء، الدرع العربي، ساب تكافل، اتحاد الخليج، الاتحاد، الصقر، تشب، أكسا، الخليجية، بروج، العالمية، الوطنية، عناية، بحر العرب، اس تي سي، زين، عذيب، الكهرباء، العقارية، طيبة، التعمير، إعمار، البحر الأحمر».
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