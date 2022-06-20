وأشارت يلين إلى أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة لا يزال قوياً، وأن سوق العمل قوية جداً.
لكنها اعتبرت أن التضخم مرتفع بشكل غير مقبول، ويرجع ذلك جزئياً إلى حرب روسيا في أوكرانيا، جاء ذلك خلال لقاء مع ABC.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: «إن أسباب التضخم عالمية وليست محلية؛ ومن غير المحتمل أن تتلاشى هذه العوامل على الفور».
من ناحية أخرى، ذكرت يلين أن الرئيس جو بايدن يراجع سياسة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، وأن بعضها الموروث عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب «لا يخدم أي غرض إستراتيجي».
كانت هذه تفاصيل خبر «الخزانة الأمريكية»: الاقتصاد سيتباطأ لكن الركود ليس حتمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.