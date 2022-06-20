«الخزانة الأمريكية»: الاقتصاد سيتباطأ لكن الركود ليس حتمياً

محمد بن مسعود - الدمام - توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، مؤكدة أن الركود «ليس حتمياً على الإطلاق».

وأشارت يلين إلى أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة لا يزال قوياً، وأن سوق العمل قوية جداً.

لكنها اعتبرت أن التضخم مرتفع بشكل غير مقبول، ويرجع ذلك جزئياً إلى حرب روسيا في أوكرانيا، جاء ذلك خلال لقاء مع ABC.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: «إن أسباب التضخم عالمية وليست محلية؛ ومن غير المحتمل أن تتلاشى هذه العوامل على الفور».

من ناحية أخرى، ذكرت يلين أن الرئيس جو بايدن يراجع سياسة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، وأن بعضها الموروث عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب «لا يخدم أي غرض إستراتيجي».